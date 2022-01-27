Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Büyükelçisini kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende Büyükelçi Giorgio Marrapodi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Marrapodi'nin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika