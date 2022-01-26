Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Büyükelçisini kabul etti
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende Büyükelçi Giorgio Marrapodi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Marrapodi'nin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
(Derya Yetim - İbrahim Berat Yılmaz/ İHA)
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