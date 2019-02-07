Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Büyükelçisini Kabul Etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani'yi kabul etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Gaiani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Massimo Gaiani'nin mahiyetinde büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminden sonra tören sona erdi.
Kaynak: İHA