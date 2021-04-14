Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir."
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan