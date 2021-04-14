Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir.