Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulü ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
13.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:13
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulü ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kaynak: AA