Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulü ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

13.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı 'ın Başbakanı Giuseppe Conte'yi 'nde kabulü ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti
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