Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Gentiloni'yi Kabul Etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Gentiloni'yi kabul ettiHAMBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Gentiloni'yi kabul etti
HAMBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul etti.
G20 Liderler Zirvesi Almanya'nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul etti. Erdoğan ve Gentiloni el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi.