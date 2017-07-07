Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Gentiloni'yle Buluştu
G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle gittiği Almanya'nın Hamburg kentinde ikili temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul etti.
G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle gittiği Almanya'nın Hamburg kentinde ikili temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü, zirvenin düzenlendiği Hamburg Fuar Kongre Merkezinde gerçekleşti.
(Fotoğraflı) - Hamburg