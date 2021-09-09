Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi telefonda görüştü
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüştü.

İtalya Başbakanı Draghi'nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiki İtalya'dan, Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini ifade etti.

Görüşmede, 2021 yılının 7 ayındaki ikili ticaret hacminin 13 milyar dolara yaklaşarak, salgın öncesindeki seviyesini geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ivmeyi hızlandırdıkları takdirde 30 milyar dolarlık hedefi kolayca yakalayabileceklerini dile getirdi.

İtalya'nın Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine ve üyelik sürecine yönelik ilkesel desteğinin güçlü şekilde devam edeceğine inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an önce, ön koşulsuz başlanmasının, herkesin çıkarına olduğunu, 18 Mart Mutabakatı'nın da bütüncül bir şekilde güncellenmesinde zaruret bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca, Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle sahada yeni bir durum oluştuğunu, insani yardımların ulaştırılması noktasında Taliban ile angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi takdirde zaten üst seviyelere ulaşmış göç baskısının daha da artacağını ifade etti.

Libya'da seçimlerin zamanında yapılmasını desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Libya'nın talebi üzerine ve ikili anlaşmalar temelinde, meşru güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık sağladıklarını vurguladı.

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, dönem başkanlığını İtalya'nın yaptığı G-20'nin ekim ayında Roma'da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Kaynak: Habermetre

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