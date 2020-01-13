Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti.

13.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı , Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti.

Erdoğan'ın davetine icabetle göreve gelmesinin ardından ilk çalışma ziyareti kapsamında 'ya gelen İtalya Başbakanı Conte, Fuat Oktay tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1,5 saat süren basına kapalı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: AA
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