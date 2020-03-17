Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'ye, İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'ye, İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.
17.03.2020 23:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'ye, İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.
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Kaynak: AA