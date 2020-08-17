Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilirken, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan ve Conte, Türkiye ve İtalya arasındaki iş birliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA