Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü
25.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 25.07.2020 17:49

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Conte görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte, Libya'da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldılar.

Görüşmede ayrıca Kovid-19 ile mücadelede işbirliği hususları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar da değerlendirildi.

Kaynak: AA

Manşet

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