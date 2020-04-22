Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
22.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA