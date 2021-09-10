Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch'u kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Jean Daniel Ruch, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Jean Daniel Ruch'un ve heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekinildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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