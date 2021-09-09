Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch'u kabul etti
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch'u kabul etti

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch'u kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Jean Daniel Ruch, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Jean Daniel Ruch'un ve heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekinildi.

(Muhammet Mücahit Dereli - Hülya Keklik - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch'u kabul etti
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch'u kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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