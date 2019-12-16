Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'de

16.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:12

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'de konaklayacağı otele gelişinde, Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de havaalanından konaklayacağı Four Seasons Otel'e geçti.

Otel önünde toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşlar aynı zamanda üzerinde Erdoğan'ın portresinin olduğu, "Ölümüne seninleyiz Reis" ve "Dik dur eğilme bu millet seninle" yazılı pankartlar taşıdı.

Erdoğan da aracından inerek, kendisini bekleyenleri selamladı.

Kaynak: AA