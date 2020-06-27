Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu (kıdem... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle geliştirilen Yerli ve Milli Tünel Açma Makinası LALE, "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi" ile tünelden çıkıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle geliştirilen Yerli ve Milli Tünel Açma Makinası LALE, "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi" ile tünelden çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene video konferans yöntemiyle katıldı. Kaynak: AA