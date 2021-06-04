Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur" -"Camilerimiz bu mücadelemizin kaleleri olarak milletimizin hizmetinde olmayı sürdürecektir Cumhurbaşkanı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur"

-"Camilerimiz bu mücadelemizin kaleleri olarak milletimizin hizmetinde olmayı sürdürecektir

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde... - Haberler
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