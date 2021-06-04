Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ