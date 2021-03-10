Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklal Marşımızı, sadece bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklal Marşımızı, sadece bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak...

10.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklal Marşımızı, sadece bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak da görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklal Marşımızı, sadece bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak da görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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