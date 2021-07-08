Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşması Katılım rozet töreni ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl...

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşması

Katılım rozet töreni ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (5)

Erdoğan: "Meclis'in ara vermesiyle birlikte hepimiz arazide, meydanlarda olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'e eğer kararlı şekilde hazırlanacaksak bizim için şurada son iki durak var. Bu 2021'dir, 2022'dir. 2023 tamamen seçim yılıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz" - Haberler
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