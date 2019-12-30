30.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:46

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nde konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız."

Erdoğan: "(Kanal İstanbul) ya Yap-İşlet-Devret'le yapacağız ya da milli bütçeyle yapacağız, Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi de muktedirdir."

Kaynak: AA

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