Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nde konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nde konuştu. (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız."
Erdoğan: "(Kanal İstanbul) ya Yap-İşlet-Devret'le yapacağız ya da milli bütçeyle yapacağız, Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi de muktedirdir."