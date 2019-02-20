Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat nereden geliyor, Kandil'den geliyor. Açık ve net ne söylüyorlar; CHP, terör örgütünün desteklediği HDP, öbür tarafta adı İYİ Parti olan parti, yanında Saadet, dörtlü çete, 'Siz Güneydoğu'da, Doğu'da beraber olacaksınız' diyorlar. 'Batıda da AK Parti'yi, Erdoğan'ı çökertmek için bazı yerlerde HDP olarak seçime girmeyeceksiniz, aday göstermeyeceksiniz. Bazı yerlerde CHP'yi, bazı yerlerde İYİ Parti'yi destekleyeceksiniz.' diyorlar."

Kaynak: AA