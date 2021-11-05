Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin yedi kat dibine gömmek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin yedi kat dibine gömmek boynumuzun borcudur.
İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin yedi kat dibine gömmek boynumuzun borcudur." - İSTANBUL
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