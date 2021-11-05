Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek...

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u, içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u, içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak...
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