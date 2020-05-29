Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü tebrik etti Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü tebrik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan, bir çağ kapatıp bir başka çağ açan İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Fetheden komutan ne güzel komutan, ordu ne güzel ordudur." hadisi de yer aldı.

Kaynak: AA