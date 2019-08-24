Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde"

Rize Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı.

24.08.2019 19:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Rize Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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