Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Süreci ile bölgemiz için ne kadar kritik bir adım attığımızı çok...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Süreci ile bölgemiz için ne kadar kritik bir adım attığımızı çok...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi Salondan genel görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi - İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

09.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Erdoğan'ın salona gelişi

Salondan genel görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

- Cumhurbaşkanı , Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen 'nın Kalbi - İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Süreci ile bölgemiz için ne kadar kritik bir adım attığımızı çok...
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