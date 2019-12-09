Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Süreci ile bölgemiz için ne kadar kritik bir adım attığımızı çok...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi Salondan genel görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi - İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.
09.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi
Salondan genel görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi - İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.
Kaynak: AA