Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi."

Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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