Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi."
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş