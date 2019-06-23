Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum."
Kaynak: AA
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