Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum."

Kaynak: AA
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