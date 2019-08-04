Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunu kendi kullandığı makam aracıyla test etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunu kendi kullandığı makam aracıyla test etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunu kendi kullandığı makam aracıyla test etti.

4.08.2019 19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunu kendi kullandığı makam aracıyla test etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunu kendi kullandığı makam aracıyla test etti

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et