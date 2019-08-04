Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunu kendi kullandığı makam aracıyla test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunu kendi kullandığı makam aracıyla test etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunu kendi kullandığı makam aracıyla test etti
Kaynak: İHA
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