Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Havalimanının ilk etabının ikinci fazını, haziran ayında hizmete...
NTÜ DÖKÜMÜ : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
16.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:07
NTÜ DÖKÜMÜ :
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (11)
Kaynak: AA