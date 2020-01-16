Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Havalimanının ilk etabının ikinci fazını, haziran ayında hizmete...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Havalimanının ilk etabının ikinci fazını, haziran ayında hizmete...

NTÜ DÖKÜMÜ : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

16.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

NTÜ DÖKÜMÜ :

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması

Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (11)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Havalimanının ilk etabının ikinci fazını, haziran ayında hizmete...
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