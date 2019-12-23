Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nin açılışını yaptı.

23.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nin açılışını yaptı.

Serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekilerle sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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