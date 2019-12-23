CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SERGİ AÇILIŞINA KATILDI
Haberler » Güncel » CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SERGİ AÇILIŞINA KATILDI - Haber

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SERGİ AÇILIŞINA KATILDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nin açılışını yaptı.

23.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:19
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SERGİ AÇILIŞINA KATILDI

DHA - Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nin açılışını yaptı.

Serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekilerle sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

--------------Erdoğan ve beraberindekiler-Kurdale kesimi

-Detaylar


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler