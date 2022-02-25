Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2002'de eğitime sadece 7,5 milyar lira ayrılmışken bugün yükseköğrenim dahil eğitime ayrılan meblağ 274 milyar lirayı aşmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, son dönemde gerçekleştirdikleri öğretmen atamalarında önceliği ve ağırlığı İstanbul'a verdiklerini söyledi.

31 Ocak 2022 tarihinde ataması yapılan 15 bin öğretmenin yarısının İstanbul'da göreve başladığını belirten Erdoğan, öğretmen sayısındaki bu iyileşmenin sınıf mevcutlarına da olumlu yansıdığını aktardı.

2002'de ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 40 iken bugün bu sayının 21'e indiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstanbul'un bir dönem en büyük sıkıntılarından olan kalabalık sınıf sorunu... Örneğin biz ortaöğretimde tedrisat yaparken bizim sınıflarımız 75'ti, hatta 100'ü aşan sınıflar vardı Anadolu'da. Biz böyle okuduk. Elhamdülillah şimdi bunların hepsi tarih oldu. Bugün okul deyince akla artık akan çatılar, yıkık duvarlar, toz toprak içinde oynayan öğrenciler, öğretmen yokluğundan dolayı boş geçen dersler gelmiyor. Evlatlarımız artık etkileşimli tahtasıyla laboratuvarlarıyla spor alanlarıyla kütüphanesiyle kantiniyle pek çok imkana sahip binalarda eğitim alıyor. Mevcutla yetinmiyor, eğitim gibi istikbalimizi ilgilendiren kritik bir meselede çıtayı, sürekli yukarıya taşıyoruz. Nerede bir ihtiyaç varsa öncelikle oradan başlayarak alt yapımızı daha da güçlendirmeye gayret ediyoruz. Eğitim-öğretim alanında İstanbul özelinde yakaladığımız başarıyı, inşallah 2022 yılında devam ettirmekte kararlıyız. Bu doğrultuda eksikleri tespit ettik, hazırlıklarımızı yaptık, yatırım programlarımıza son şeklini verdik."

"İstanbul'a yapılacak toplam eğitim yatırımı tutarı, 10 milyar lirayı geçecek"

Erdoğan, Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı kapsamında İstanbul'da 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 projeyi hayata geçireceklerini anlattı. Yine bu yıl için İstanbul Devlet Yatırım Programı çerçevesinde 2 bin 356 derslikli 78 projeye toplam 3,8 milyar liralık kaynak ayırdıklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu iki program sayesinde 2022 senesi boyunca toplam 8,9 milyar liralık yatırım yaparak 275 projeyi şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. Bu rakama inşasını planladığımız 1000 yeni anaokulunu da eklediğimizde İstanbul'a yapılacak toplam eğitim yatırımı tutarı, 10 milyar lirayı geçecektir. Anaokullarımızın hizmete girmesiyle hem evlatlarımız çok erken yaşlarda okul ortamıyla tanışacak hem de ebeveynler çocuklarını huzurukalple emanet edebilecekleri eğitim yuvalarına kavuşacaklardır. Böylece özellikle çalışan anne babaların önemli bir ihtiyacı ve talebi daha devletimiz tarafından karşılanmış olacaktır."

"Önceliğimizi eğitime verdik"

"Bizler ilk emri 'Oku' olan, beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden bir inancın mensuplarıyız." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler, mescide girdiğinde ilim halkasına oturmayı tercih eden bir Peygamber'in ümmetiyiz. 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.' diyen, okumayı, araştırmayı, ilim ve hikmet peşinde koşmayı daima yücelten bir gelenekten geliyoruz. İlim, irfan ve hikmet medeniyetinin temsilcileri olarak eğitime öncelik vermek bizim hem görevimiz hem de olmazsa olmaz prensibimizdir. Eğitim, özellikle yerli, milli ve insani değerler üzerine inşa edilmiş bir eğitim müfredatı, ülkemizi sahiliselamete taşıyacak yegane yoldur. Nasıl eğitim için harcanan her kuruşun çarpan etkisi tartışma götürmezse, eğitimi ihmal etmenin bedeli de çok ağır ve yıkıcı olacaktır. Türkiye vesayet ve istikrarsızlıkla boğuştuğu dönemlerde, evlatlarının eğitimine gerekli hassasiyeti göstermemenin faturasını ödemiş bir ülkedir. İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın heba olmaması, hayatın vahşi dişleri arasında kaybolup, gitmemesi için önceliğimizi eğitime verdik."

Göreve geldikleri 2002 yılından itibaren hazırladıkları tüm bütçelerde "aslan payını" hep eğitime tahsis ettiklerini aktaran Erdoğan, "2002'de eğitime sadece 7,5 milyar lira ayrılmışken bugün yükseköğrenim dahil eğitime ayrılan meblağ 274 milyar lirayı aşmıştır. Ülkemizin her köşesine, anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye ve üniversiteye kadar çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Üniversite sayımız 76'dan 207'ye yükseldi. Derslik sayımız, ey anamuhalefet, 343 binden 609 bine çıktı. Öğretmen sayımız, 526 binden 993 bin 670'e ulaştı. Şu an görev yapan öğretmenlerimizin yüzde 75'ini biz atadık." diye konuştu.

"Eğitimin evrenselleşmesinde birçok reforma imza attık"

Kütüphaneden laboratuvar sayısına kadar her alanda kendilerinden önce yapılanları 2, 3, 4'e katladıklarına işaret eden Erdoğan, inşa ettikleri derslikler ve yaptıkları atamalarla öğretmen başına düşen öğrenci sayısını OECD ortalamasını yakalamak suretiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğretimde, özellikle ortaöğretimde okullaşma oranını yüzde 44'lerden yüzde 90'lara taşıdıklarını bildiren Erdoğan, okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 11'den yüzde 90'a yükselttiklerini vurguladı.

Uluslararası kalite göstergelerinde sürekli artan bir performans sergilediklerini dile getiren Erdoğan, eğitimde evrenselleşmenin yanında, eğitimin demokratikleşmesi yönünde de kendilerinden evvel hayal dahi edilemeyen birçok reforma imza attıklarını ifade etti.

8 yıllık kesintisiz eğitimi, 4+4+4 şeklinde revize ederek 28 Şubat zihniyetinin eğitim sisteminde açtığı kanayan bir yarayı daha iyileştirdiklerini anlatan Erdoğan, seçmeli ders uygulamasının kapsamını genişleterek öğrencilerin istekleri ve yeteneklerine göre tercihte bulunmalarına imkan tanıdıklarını söyledi.

"Ders kitapları bilabedel dağıtıldı"

"Bugün temel derslerin yanı sıra isteyen her evladımız, Kur'an-ı Kerim'i ve sevgili Peygamberimizin hayatını, yani Siyer-i Nebi'yi ders olarak seçebiliyor." diyen Erdoğan, yaşayan diller ve lehçeler gibi seçmeli dersler ile kültür mirasının korunmasını, öğrenilmesini, nesilden nesle aktarılmasını sağladıklarını ifade etti.

Ders kitaplarını bilabedel dağıtarak, sıraların üzerine ders kitaplarını koyarak zamanında kendilerinin çektikleri çileyi bugünün öğrencilerine çektirmediklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Ne çektiniz Cumhurbaşkanı'm? Söyleyeyim. Tabii aramızda pek genç yok. Teksir kağıdı nedir bilir misiniz? Yani saman kağıdı. Teksir makinesi vardı kolla çalışır ve o teksir kağıdı ile ders notları hazırlanır ve mürekkep her tarafa dağılmıştır, işte o teksir notlarını satın alırdık. Ağabeylerimizden isterdik, vermezlerdi. Çünkü onlar da birer adeta hatıra, örnek olarak kendilerinde kalırdı. Biz böyle okuduk. Dedik ki yavrularımız, bu nesil kuşe kağıttan ders kitaplarını sırasının üzerinde bulsun, öyle eğitim öğretim görsün. ya Bay Kemal, işte biz eğitim-öğretimi böyle yaptırıyoruz. Bunlar hep, CHP iktidarının dönemlerindeydi. O dönemlerde biz bunları yaşadık."

(Sürecek)