Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'daki olumsuz hava koşulları) 03.00'e kadar takip ettim, arkadaşlarımla irtibat halinde oldum kara yollarındaki... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'daki olumsuz hava koşulları) 03.00'e kadar takip ettim, arkadaşlarımla irtibat halinde oldum kara yollarındaki...

AA, Barış Gündoğan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'daki olumsuz hava koşulları) 03.00'e kadar takip ettim, arkadaşlarımla irtibat halinde oldum kara yollarındaki çalışmaları koordine ederek izledim"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İstanbul'daki olumsuz hava koşulları) 03.00'e kadar takip ettim, arkadaşlarımla irtibat halinde oldum kara yollarındaki çalışmaları koordine ederek izledim"

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Haber

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