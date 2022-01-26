Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'daki olumsuz hava koşulları) 03.00'e kadar takip ettim, arkadaşlarımla irtibat halinde oldum kara yollarındaki...
AA, Barış Gündoğan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'daki olumsuz hava koşulları) 03.00'e kadar takip ettim, arkadaşlarımla irtibat halinde oldum kara yollarındaki çalışmaları koordine ederek izledim"
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İstanbul'daki olumsuz hava koşulları) 03.00'e kadar takip ettim, arkadaşlarımla irtibat halinde oldum kara yollarındaki çalışmaları koordine ederek izledim"
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri