Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Konuşuyor
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Konuşuyor