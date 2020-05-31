Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da kendi haline terk edilmiş pek çok eseri Cumhurbaşkanlığı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da kendi haline terk edilmiş pek çok eseri Cumhurbaşkanlığı bünyesine katarak hem restore ettik hem de aktif olarak kullanılır hale getirdik.
31.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da kendi haline terk edilmiş pek çok eseri Cumhurbaşkanlığı bünyesine katarak hem restore ettik hem de aktif olarak kullanılır hale getirdik."
Kaynak: AA