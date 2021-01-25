Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'da) Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır"
25.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey