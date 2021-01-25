Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'da) Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'da) Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır"

25.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İstanbul'da) Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İstanbul'da) Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İstanbul'da) Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İstanbul'da) Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cemre Kemer Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Okan Buruk Mesut Özil Serdar Aziz Ali Şansalan
Tüm Haberler Rus Rusya Nijerya Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'da) Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 17:40:48. #1.15#
title