Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çeşitli yerlerde incelemelerde bulundu
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çeşitli yerlerde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.

(İHA)

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çeşitli yerlerde incelemelerde bulundu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çeşitli yerlerde incelemelerde bulundu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çeşitli yerlerde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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