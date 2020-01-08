Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile ortak yapacağı TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için İstanbul'a geldi.
08.01.2020 01:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 01:06
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile ortak yapacağı TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için İstanbul'a geldi. Putin'in uçağı da saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yapmıştı. TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni yarın Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.
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Kaynak: DHA