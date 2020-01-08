CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile ortak yapacağı TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için İstanbul'a geldi.

08.01.2020 00:59 | Son Güncelleme: 08.01.2020 00:59
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA

Cumhurbaşkanı , yarın Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile ortak yapacağı TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için 'a geldi. Putin'in uçağı da saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yapmıştı. TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni yarın Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyunun çıkışı

-Detaylar


- Erdoğan
Kaynak: DHA
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