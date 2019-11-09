Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

09.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:12

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.

Erdoğan burada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ziyarette Erdoğan'a, Ahmet Nur Çebi tarafından üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı forma ile Kartal heykeli hediye edildi.

Kaynak: AA