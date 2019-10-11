Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

11.10.2019 13:42

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaretinin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.

Kaynak: AA