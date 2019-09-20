Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Erdoğan'a, namaz sırasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne (CONGİST) katılmak üzere İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne geçti.