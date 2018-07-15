Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Erdoğan, Bağcılar'da hasta ziyaretinde bulundu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 2'inci yıl dönümü kapsamında yapılacak etkinliklere katılmak üzere İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar'da Medipol Hastanesi'ne giderek hasta ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'inci yıl dönümünde şehitleri anmak için Ankara'da düzenlenen programlara katıldı. Erdoğan, ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak olan etkinliklere katılmak üzere İstanbul'a geldi. İlk olarak Bağcılar'daki Özel Medipol Hastanesi'ne uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada hasta ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Erdoğan beraberindekilerle birlikte hastaneden ayrıldı.