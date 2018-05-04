Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını restorasyonu tamamlanan Nusretiye Camisi'nde kıldı.

Namaza kısa süre kala Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileri eşliğinde camiye geldi.

Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra camide yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, kendisine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem eşlik etti.

Erdoğan, caminin açılışını yaptıktan sonra vatandaşlara hitap etti.

Nusretiye Camisi

Sultan 2. Mahmut tarafından 1823-1826 yılları arasında Krikor Amira Balyan'a yaptırılan Nusretiye Camisi'nin restorasyonu 2012'de başlamıştı.

"Barok" üslubun kapanış "Ampir" üslubun başlangıç yapısı olarak değerlendirilen Nusretiye Camisi'nde yapılan kapsamlı restorasyon çalışmalarında, yapı genelinde yapılan araştırma raspaları neticesinde en nitelikli olan kalem işi tezyinatlara harim bölümünde rastlandı.

Üç kat olarak yapılan araştırma raspaları sonucu ortaya çıkarılan ve cami ile yaşıt olan 1826 yılı kalem işlerinin yüzde 70 kadarına sağlam olarak ulaşıldı.