Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrıresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum."

Kaynak: AA
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