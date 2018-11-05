Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AK Parti İlçe Başkanları ile telekonferans yoluyla görüştü

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AK Parti İlçe Başkanları ile telekonferans yoluyla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimler öncesinde Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda parti yöneticileri ile istişare toplantısında bir araya gelmişti. 4 saat süren toplantının ardından İstanbul İl Başkanlığından ayrılan Erdoğan, İlçe Başkanları ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AK Parti İlçe Başkanları ile telekonferans yoluyla görüşme yaptı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.