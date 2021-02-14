Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a hareket etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Kadir Topbaş'ın cenaze namazına katılmak üzere Trabzon'dan İstanbul'a hareket etti.

Geceyi Rize'nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte sabah saatlerinde helikopterle Trabzon'un Tonya ilçesindeki daha önce açılış törenine de katıldığı Foleya Mountain Otel'e geçti. Erdoğan daha sonra helikopterle geldiği Trabzon Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti. Fatih Camii'nde, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın kılınacak cenaze namazına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, akşam saatlerinde yeniden Rize'ye dönmesi bekleniyor.

- Keskin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN